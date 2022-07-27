​Тухель накладывает вето на уход Вернера

Тимо Вернер не лучшим образом показывает себя в «Челси», куда он перебрался из «РБ Лейпцига» два года назад. В последнее время слухи связывают 26-летнего немецкого форварда сразу с несколькими вариантами, в том числе с его прошлым клубом.

Впрочем, главный тренер «Челси» Томас Тухель накладывает вето на уход Тимо Вернера. Как стало известно Kicker, рулевой лондонской команды рассчитывает сохранить футболиста.

С момента своего перехода в «Челси» Тимо Вернер провёл за команду в различных соревнованиях 89 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 23 гола и 21 результативный пас на партнёра.