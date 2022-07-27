​«Ювентус» сделал предложение «Челси» по Вернеру

«Ювентус» рассчитывает в летнее трансферное окно усилить атакующую линию Тимо Вернером. Если верить информации The Guardian, туринский клуб уже сделал предложение «Челси» об аренде 26-летнего футболиста.

Тимо Вернер перебрался в «Челси» из «РБ Лейпцига» два года назад. В лондонской команде немецкий нападающий до сих пор не смог раскрыться в полной мере. Вернер забил 23 гола и отдал 21 голевой пас в 89 матчах за «пенсионеров», но он запомнился больше не результативными действиями, а нереализованными моментами.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тимо Вернера в 35 миллионов евро.