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​«Ювентус» сделал предложение «Челси» по Вернеру

27 Июля 2022 • 16:43 Комментировать

«Ювентус» рассчитывает в летнее трансферное окно усилить атакующую линию Тимо Вернером. Если верить информации The Guardian, туринский клуб уже сделал предложение «Челси» об аренде 26-летнего футболиста.

Тимо Вернер перебрался в «Челси» из «РБ Лейпцига» два года назад. В лондонской команде немецкий нападающий до сих пор не смог раскрыться в полной мере. Вернер забил 23 гола и отдал 21 голевой пас в 89 матчах за «пенсионеров», но он запомнился больше не результативными действиями, а нереализованными моментами.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тимо Вернера в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Тимо Вернер Трансферы футбола - лето 2022
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