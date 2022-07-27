«Арсенал» продаст Лено в другой лондонский клуб

Лондонский «Арсенал» договорился о продаже своего голкипера Бернда Лено в «Фулхэм». Журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях сообщил, что «канониры» согласовали продажу немца «дачникам».

Сделка должный обойтись «Фулхэму» в районе 13 миллионов евро. Изначально «Арсенал» требовал 15, но «дачникам» удалось выпросить у своих соседей скидку.

Ранее на Лено также претендовал «Лестер», который может лишиться своего капитана Каспера Шмейхеля. Напомним, голкипер сборной Дании этим летом может уйти в «Ниццу».

Лено уже год не является основным вратарём «Арсенала». Немца вытеснил из основы Аарон Рамсдейл, который прошлым летом перешёл из «Шеффилд Юнайтед».