​Ровно 15 лет назад Терри стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Английские СМИ вспомнили, что ровно 15 лет назад Джон Терри подписал новый контракт с «Челси» и стал на тот момент самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги. Согласно тому трудовому соглашению, Терри зарабатывал 135 тысяч фунтов в неделю. Подписав тот договор, Джон по зарплате обошёл своих одноклубников Микаэля Баллака и Андрея Шевченко с окладами в 121 тысячу фунтов в неделю.

Джон Терри оказался в академии «Челси» в 1995 году. Постепенно он пробился в основную команду и стал её капитаном. Из «Челси» Терри ушёл в 2017 году, став настоящей легендой лондонского клуба.