«Челси» озвучил цену на Зиеша

Лондонский «Челси» повесил ценник на полузащитника Хакима Зиеша, который хочет покинуть команду этим летом. По информации от Mail Sport, «синие» будут готовы отпустить марокканца за 15 миллионов евро.

В данный момент единственным претендентом на Зиеша остаётся «Милан», который мог приобрести футболиста ещё прошлым летом. В данный момент клубы обсуждают потенциальную аренду с правом выкупа.

Зиешу также дали понять, что игрок больше не входит в планы главного тренера Томаса Тухеля. Если марокканец уйдёт, лондонцы постараются подписать ему на замену нового футболиста.

В прошлом сезоне Зиеш забил 4 гола и отдал 3 ассиста в АПЛ.