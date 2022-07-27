Новичок АПЛ нацелился на чемпиона Европы

Следующей трансферной целью «Ноттингем Форест» стал полузащитник испанского «Бетиса» Вилльям Карвалью. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо. Отмечается, что интерес «лесников» к португальцу очень высок.

По сведениям источника, португалец очень нравится главному тренеру «Ноттингем Форест» Стиву Куперу. «Лесники» уже начали переговоры с «Бетисом» относительно возможного трансфера.

Напомним, что Вилльям Карвалью в 2016 году становился чемпионом Европы в составе сборной Португалии. В прошлом сезоне полузащитник отметился двумя голами и тремя ассистами в чемпионате Испании.