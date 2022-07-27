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«Фулхэм» объявил о трансфере Мбабу официально

27 Июля 2022 • 13:44 Комментировать

Лондонский «Фулхэм» объявил о трансфере защитника Кевина Мбабу из немецкого «Вольфсбурга». Футболист сборной Швейцарии подписал контракт с командой Марку Силвы до 2027 года.

«Фулхэм» очень долго вёл переговоры с «Вольфсбургом» по трансферу Мбабу, и лишь сегодня о сделке было объявлено официально. В прошлом сезоне игрок провёл 24 матча в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием.

Мбабу стал четвёртым новичком «Фулхэма» в это трансферное окно. Ранее «дачники» усилились Жоау Палиньей из лиссабонского «Спортинга», Манором Саломоном из донецкого «Шахтёра» и Андреасом Перейрой из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
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