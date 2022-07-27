Лондонский «Фулхэм» объявил о трансфере защитника Кевина Мбабу из немецкого «Вольфсбурга». Футболист сборной Швейцарии подписал контракт с командой Марку Силвы до 2027 года.

«Фулхэм» очень долго вёл переговоры с «Вольфсбургом» по трансферу Мбабу, и лишь сегодня о сделке было объявлено официально. В прошлом сезоне игрок провёл 24 матча в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием.

Мбабу стал четвёртым новичком «Фулхэма» в это трансферное окно. Ранее «дачники» усилились Жоау Палиньей из лиссабонского «Спортинга», Манором Саломоном из донецкого «Шахтёра» и Андреасом Перейрой из «Манчестер Юнайтед».