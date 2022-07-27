Кимпембе принял решение остаться в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе принял решение остаться в команде и продолжать бороться за место в основном составе. Об этом сообщает французское издание Le 10 Sport.

Напомним, что Кимпембе являлся одной из главных трансферных целей «Челси». Главный тренер «синих» Томас Тухель хотел воссоединиться с французом на «Стэмфорд Бридж», но тот ответил отказом.

Место Кимпембе в основном составе «ПСЖ» со следующего сезона будет находиться под угрозой. В команду уже прибыл Норди Мукиэле из немецкого «РБ Лейпцига», но помимо этого парижане также планируют приобрести у «Интера» за 70 миллионов евро защитника Милана Шкриньяра.