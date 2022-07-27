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Защитник «Тоттенхэма» согласовал контракт с «Миланом»

27 Июля 2022 • 13:13 Комментировать

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джафет Танганга согласовал контракт с итальянским «Миланом». По информации от Calciomercato, теперь англичанин дожидается момента, когда клубы договорятся между собой о сумме компенсации.

Танганга не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Ситуация усугубилась после прихода Клемана Ленгле, который пополнил ряды «шпор» на правах аренды из каталонской «Барселоны».

Танганга стал основным футболистом «Тоттенхэма» при Жозе Моуринью, но с приходом Антонио Конте роль молодого англичанин отодвинулась на второй план. Игрок мог уйти в «Милан» ещё зимой, но тогда клубы не смогли договориться.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Джафет Танганга Трансферы футбола - лето 2022
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