Хави: «Не хочу сравнивать себя с Гвардиолой»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес отказался сравнивать себя с Хосепом Гвардиолой, который начал тренировать «сине-гранатовых» в довольно молодом возрасте.

«Я хочу, чтобы титулы выигрывала в первую очередь «Барселона», а не я. У меня нет большого эго. Я не хочу сравнивать себя с Гвардиолой или с кем-либо ещё. Я хочу помочь «Барселоне» вновь стать лучшей командой на планете», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, что Хави возглавил «Барселону» в середине прошлого сезона. Бывший игрок «сине-гранатовых» помог команде финишировать на втором месте в чемпионате Испании, а также дошёл с клубом до четвертьфинала Лиги Европы.