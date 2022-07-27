Форвард «ПСЖ» может оказаться в «Лидсе»

Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо наверняка покинет команду в летнее межсезонье. По информации от французского издания L’Equipe, игроком в данный момент интересуется «Лидс». Также на футболиста претендуют два французских клуба – «Ренн» и «Ницца».

В прошлом сезоне Калимуэндо выступал на правах аренды за «Ланс». В составе клуба Арно провёл 32 матча в чемпионате Франции, где отметился 12 голами. Два из них были забиты с пенальти.

Ранее Калимуэндо отличился за «ПСЖ» в товарищеском матче. Футболист хотел бы покинуть команду, так как не видит будущего на «Парк де Пренс» с учётом прихода Уго Экитике из «Реймса».