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«РБ Лейпциг» начал переговоры по переходу Вернера

27 Июля 2022 • 12:47 Комментировать

«РБ Лейпциг» начал переговоры по переходу нападающего «Челси» Тимо Вернера.

Вернер является одним из игроков, которых главный тренер «Челси» Томас Тухель может отпустить этим летом. Нападающий перешел в стан «синих» в 2020 году из «РБ Лейпциг», но не смог за два сезона продемонстрировать лучших качеств. Теперь «РБ Лейпциг» собирается вернуть игрока обратно, сообщает Sport1.

Кроме немцев, на Вернера также претендуют «Ньюкасл» и «Ювентус».

Тем не менее, сам футболист пока раздумывает над своим будущим, пытаясь понять, насколько высоки его шансы играть в новом сезоне в стартовом составе «Челси».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 игру, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022
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