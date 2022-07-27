«РБ Лейпциг» начал переговоры по переходу Вернера

«РБ Лейпциг» начал переговоры по переходу нападающего «Челси» Тимо Вернера.

Вернер является одним из игроков, которых главный тренер «Челси» Томас Тухель может отпустить этим летом. Нападающий перешел в стан «синих» в 2020 году из «РБ Лейпциг», но не смог за два сезона продемонстрировать лучших качеств. Теперь «РБ Лейпциг» собирается вернуть игрока обратно, сообщает Sport1.

Кроме немцев, на Вернера также претендуют «Ньюкасл» и «Ювентус».

Тем не менее, сам футболист пока раздумывает над своим будущим, пытаясь понять, насколько высоки его шансы играть в новом сезоне в стартовом составе «Челси».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 игру, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.