Английский топ-клуб рассматривает трансфер Гризманна

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от The Athletic, трансфер француза рассматривает «Манчестер Юнайтед».

Сейчас у Гризманна остался всего год по арендному соглашению с мадридским «Атлетико». Права на футболиста принадлежат каталонской «Барселоне», поэтому «Манчестер Юнайтед» будет вести переговоры именно с «сине-гранатовыми».

«Атлетико» остался доволен выступлениями Гризманна в прошлом сезоне. По возвращению на «Ванда Метрополитано» французский форвард отметился тремя голами и четырьмя ассистами.