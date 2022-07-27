Романо: «Продвинутых переговоров по Аарону Ремзи пока нет»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что Премьер-лига без ажиотажа отреагировала на разрыв контракта полузащитника Аарона Ремзи с «Ювентусом».

«Продвинутых переговоров по Ремси пока нет. Я ожидаю, что потребуется время, чтобы найти ему следующий клуб — даже в Премьер-лиге ситуация спокойная», — сказал Романо.

Эксперт отметил, что продолжает считать Ремзи топ-игроком, которому не повезло в Италии.

«У него было много проблем с травмами, и у него никогда не было возможности играть постоянно, как в «Арсенале». Это способствовало замедлению его адаптации в «Ювентусе», - заявил Романо.

В прошедшем сезоне футболист, выступая за «Глазго Рейнджерс», провел в чемпионате Шотландии 7 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.