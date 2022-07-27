Касперу Шмейхелю придётся подождать с переходом в «Ниццу»

Голкиперу «Лестера» Касперу Шмейхелю придется подождать с переход в «Ниццу», пока английский клуб не найдет ему замену.

У капитана «Лестера» остался год по контракту, и он хочет попробовать что-то новое на закате своей карьеры.

35-летний вратарь заинтересован в переезде во Францию, и переговоры с клубом Лиги 1 «Ницца» находятся на продвинутой стадии.

Однако, по сообщению L’Equipe, «Лестер» хочет найти замену, прежде чем разрешить вратарю покинуть команду. Более того, главный тренер «Лестера» Брендан Роджер согласен отпустить его бесплатно в знак признания его заслуг перед клубом.

Уточняется, что заменой Шмейхелю может стать Роберт Санчес из «Брайтона», но пока о его трансфере договориться не удалось.

Шмейхель провел в «Лестере» 11 сезонов, сыграв в 395 матчах и став чемпионом АПЛ в 2016 году.