Французский клуб ведёт продвинутые переговоры по трансферу Шмейхеля

Французская «Ницца» ведёт продвинутые переговоры с «Лестером» по трансферу голкипера Каспера Шмейхеля. Об этом в своих социальных сетях сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Сам Шмейхель уже согласовал с клубам условия личного контракта, но всё зависит от того, сможет ли «Лестер» найти ему достойную замену. Одним из вариантов является Бернд Лено из лондонского «Арсенала», на которого также претендует «Фулхэм».

Шмейхель выступает за «Лестер» с 2011 года. Воспитанник «Манчестер Сити» за всё это время выиграл с «лисами» чемпионский титул Английской премьер-лиги и Кубок Англии, который был завоёван в 2021 году.