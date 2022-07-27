Кан высказался о возможном трансфере Кейна в «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался насчёт возможного трансфера нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Напомним, мюнхенский клуб рассматривает англичанина в качестве потенициальной замены Роберту Левандовски, который недавно ушёл в каталонскую «Барселону».

«Я повторю снова: Кейн – потрясающий игрок, но его связывает контракт с «Тоттенхэмом», – цитирует Кана итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что прошлым летом Кейн хотел покинуть «Тоттенхэм», но руководство клуба убедило футболиста остаться. Теперь же англичанин впечатлён проектом тренера «шпор» Антонио Конте, который видит англичанина одним из ключевых игроков в своей системе.