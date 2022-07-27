«Вест Хэм» начал переговоры с Лосано

«Вест Хэм» связался с «Наполи» по поводу приобретения полузащитника Ирвина Лосано.

Игрок перешел в неаполитанский клуб из ПСВ за 50 миллионов евро, но провел не самый удачный сезон в Серии А. «Наполи» не прочь расстаться с футболистом, но рассчитывает получить за него 20 миллионов евро.

«Вест Хэм» считает цену несколько завышенной. Кроме того, Лосано находится в сфере интересов «Кристал Пэлас».

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассчитывает получить в лице Лосано футболиста, способного активно участвовать в атаках.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 30 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.