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«Вест Хэм» начал переговоры с Лосано

27 Июля 2022 • 10:58 Комментировать

«Вест Хэм» связался с «Наполи» по поводу приобретения полузащитника Ирвина Лосано.

Игрок перешел в неаполитанский клуб из ПСВ за 50 миллионов евро, но провел не самый удачный сезон в Серии А. «Наполи» не прочь расстаться с футболистом, но рассчитывает получить за него 20 миллионов евро.

«Вест Хэм» считает цену несколько завышенной. Кроме того, Лосано находится в сфере интересов «Кристал Пэлас».

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассчитывает получить в лице Лосано футболиста, способного активно участвовать в атаках.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 30 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Наполи Ирвин Лосано Трансферы футбола - лето 2022
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