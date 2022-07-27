«Челси» готовит первое предложение по игроку «Лестера»

Лондонский «Челси» готовит первое предложение по трансферу защитника «Лестера» Уэсли Фофана. По информации от журналиста Грэма Бэйли, «синие» рассматривают француза в качестве одного из приоритетных кандидатов на усиление обороны.

Сделку могут усложнить финансовые требования «Лестера». За своего футболиста команда Брендана Роджерса намерена запросить аж 80 миллионов евро, так как совсем недавно француз продлил с клубом контракт.

Ранее «Челси» не смог выиграть у каталонской «Барселоны» борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Теперь лондонский клуб переключил своё внимание на альтернативные варианты.