Маласия объяснил, почему его называют «Питбулем»

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа рассказал, откуда взялось прозвище «Питбуль».

«Я всегда был таким. Я всегда улыбаюсь, и такой я и есть на самом деле. Но когда я на поле, я другой человек. Да, я могу иногда включать режим «питбуля», - рассказал защитник клубным СМИ.

Футболист присоединился к «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Фейеноорда» за 18 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Несмотря на свой улыбчивый характер, особенно в окружении телекамер, на поле за игроком сохраняется репутация очень жесткого футболиста.

В прошедшем сезоне Маласиа провел в чемпионате Голландии 32 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.