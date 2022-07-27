Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маласия объяснил, почему его называют «Питбулем»

27 Июля 2022 • 10:44 Комментировать

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа рассказал, откуда взялось прозвище «Питбуль».

«Я всегда был таким. Я всегда улыбаюсь, и такой я и есть на самом деле. Но когда я на поле, я другой человек. Да, я могу иногда включать режим «питбуля», - рассказал защитник клубным СМИ.

Футболист присоединился к «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Фейеноорда» за 18 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Несмотря на свой улыбчивый характер, особенно в окружении телекамер, на поле за игроком сохраняется репутация очень жесткого футболиста.

В прошедшем сезоне Маласиа провел в чемпионате Голландии 32 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
11:35 · Англия. Премьер-лига
Касперу Шмейхелю придётся подождать с переходом в «Ниццу»
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за Кейна
11:13 · Англия. Премьер-лига
Французский клуб ведёт продвинутые переговоры по трансферу Шмейхеля
11:01 · Англия. Премьер-лига
Кан высказался о возможном трансфере Кейна в «Баварию»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» начал переговоры с Лосано
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит первое предложение по игроку «Лестера»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Маласия объяснил, почему его называют «Питбулем»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» взвинтил ценник на Антони, пытаясь отпугнуть «Манчестер Юнайтед»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нашёл замену Шмейхелю в «Арсенале»
10:16 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Был зол, когда не попал в основу на матч с «Астон Виллой»
10:15 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган признался в своей злости на Гвардиолу в конце прошлого сезона
10:09 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Пока не планирую становиться тренером»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет подписать пятого крайнего защитника в это трансферное окно
09:52 · Англия. Премьер-лига
С трансфером Дюмфриса в «Челси» могут возникнуть проблемы
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Аспиликуэту в «Барселону», у клубов до сих пор хорошие отношения
Все новости
Рекомендуем