«Аякс» взвинтил ценник на Антони, пытаясь отпугнуть «Манчестер Юнайтед»

Амстердамский «Аякс» взвинтил ценник на одного из ведущих игроков команды Антони. Как информирует De Telegraph, руководство голландского гранда не хочет расставаться с нападающим и собирается отпугнуть потенциальных покупателей его стоимостью.

«Аякс» увеличил свои финансовые требования по трансферу Антони с 80 до 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в подписании 22-летнего бразильского форварда заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне нападающий отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 23 поединках чемпионата Голландии.