«Лестер» нашёл замену Шмейхелю в «Арсенале»

Немецкий голкипер Бернд Лено, который больше не нужен лондонскому «Арсеналу», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом сообщает GFFN.

Согласно сведениям источника, в услугах вратаря заинтересован «Лестер». Боссы клуба рассматривают Бернда в качестве замены датчанину Касперу Шмейхелю, которого может подписать французская «Ницца».

Главным конкурентом «лис» в борьбе за Лено является лондонский «Фулхэм».

Рыночный ценник немецкого вратаря – девять миллионов евро. В минувшем сезоне он провел восемь матчей за «канониров», в которых пропустил 11 мячей.