Гюндоган признался в своей злости на Гвардиолу в конце прошлого сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался журналистам, что был зол на наставника клуба Хосепа Гвардиолу в последнем матче АПЛ.

В заключительном туре прошлого розыгрыша Премьер-лиги «Манчестер Сити» нужна была победа против «Астон Виллы». Тогда Гвардиола оставил Гюндогана на скамейке запасных.

«Я был вполне уверен в том, что начну в старте, но когда я узнал, что остался в запасе, я был немного разочарован и зол на Гвардиолу», - сказал Гюндоган на премьере документального фильма «Вместе: снова чемпионы!»

«Сити» пропусти два гола, и судьба титула висела на волоске. Гюндоган вышел на замену, забил два гола и помог команде завоевать четвертое чемпионство за пять лет.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 27 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.