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Гюндоган: «Пока не планирую становиться тренером»

27 Июля 2022 • 10:09 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что по завершению профессиональной карьеры пока не планирует становиться тренером.

«Пока не планирую становиться тренером. Но в начале прошлого сезона я начал работать над получением лицензии. Сейчас мне 31, но я хочу подготовиться к завершению карьеры как можно лучше», – цитирует Гюндогана официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что в прошлом сезоне Гюндоган помог «Манчестер Сити» завоевать очередной титул АПЛ. В чемпионском матче против «Астон Виллы» немец вышел на замену и оформил дубль, который позволил команде победить, отставая в счёте 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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