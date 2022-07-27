«Ноттингем Форест» хочет подписать пятого крайнего защитника в это трансферное окно

«Ноттингем Форест» нацелился на очередного крайнего защитника. По информации от Фабрицио Романо, после отклонённого первого предложения «лесники» намерены вернуться за Алексом Морено из «Бетиса».

Напомним, ранее «Ноттингем Форест» подписал двух левых защитников – Омара Ричардса из «Баварии» и Гарри Тоффоло из «Хаддерсфилда». Также клуб приобрёл двух игроков на правый фланг обороны – Неко Уильямса из «Ливерпуля» и Жилиана Бьянконе из «Труа».

Тем не менее, клуб хочет пополнить свои ряды ещё двумя крайними защитниками. Морено в прошлом сезоне отметился 5 голами и 3 результативными переадчами в испанской Ла Лиге.