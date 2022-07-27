«Челси» отпустит Аспиликуэту в «Барселону», у клубов до сих пор хорошие отношения

«Челси» согласится отпустить своего капитана Сесара Аспиликуэту в каталонскую «Барселону». По информации от Relevo, у клубов до сих пор хорошие отношения, даже несмотря на то, что «сине-гранатовые» увели у «пенсионеров» Рафинью Диаса, а теперь могут перехватить Жюля Кунде.

Но «Челси» хочет получить за своего защитника солидную компенсацию, даже несмотря на то, что у испанца остался всего год по контракту с командой Томаса Тухеля.

Также в «Барселону» может перейти другой защитник «Челси» – Маркос Алонсо, который продолжает настаивать на своём переезде на «Камп Ноу». При этом «сине-гранатовые» в данный момент уже рассматривают и альтернативные варианты.