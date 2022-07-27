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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» интересуется ценой Матеуса Нунеса

27 Июля 2022 • 09:43 Комментировать

«Лидс» сделал запрос португальскому «Спортингу» о доступности полузащитника Матеуса Нунеса. Главный тренер «Лидса» Джесси Марш старается укрепить центр полузащиты после продажи в «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

Нунес является одним из кандидатов на эту роль. Тем не менее, руководство «Спортинга» ранее уже заявляло, что не отпустит футболиста менее чем за 50 миллионов евро. Кроме того, сам Нунес некоторое время назад отклонил несколько предложений от клубов АПЛ, так как хотел бы играть в Лиге чемпионов.

Португальским полузащитником интересуется также «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022 Матеус Нунес
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