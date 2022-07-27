«Вест Хэм» готов переманить Зелиньски у «Наполи»

«Вест Хэм» намерен предложить полузащитнику «Наполи» Петру Зелиньски новый контракт на сумму 6 миллионов евро в год, сообщают итальянские журналисты.

Несколько дней назад Зелиньски заявил, что не собирается покидать неаполитанский клуб, поэтому лондонцы намерены сделать более выгодное предложение.

Тем временем, «Вест Хэму» придется урегулировать и вопрос цены футболиста. «Наполи» хочет получить за Зелиньски около 40 миллионов евро, лондонцы считают цену слишком высокой.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Италии 35 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.