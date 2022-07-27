«Эвертон» подпишет португальского футболиста

23-летний португальский защитник Рубен Винагре, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Sky Sports.

В трансфере футболиста заинтересован «Эвертон». Руководство мерсисайдского клуба рассчитывает оформить аренду игрока до завершения следующего сезона. Игрок уже прибыл в Англию и посетил клубную базу «ирисок».

В минувшем сезоне Винагре принял участие в 18 поединках за лиссабонский коллектив. На его счету два забитых мяча. Стоимость защитника оценивается в пять миллионов евро.