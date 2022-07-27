Хави заверил Аспиликуэту, что «Барселона» не намерена сдаваться

Главный тренер «Барселоны» Хави связался с защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой и заверил того, что «Барселона» продолжит бороться за переход футболиста после завершения сделки с Жюлем Кунде.

Переговоры о переходе игрока идут несколько недель. Наставник «Челси» Томас Тухель несколько дней назад заявил, что решил заблокировать переход футболиста, так как недоволен методами, которые применяет каталонский клуб.

«Барселона» находится в поисках правого защитника после того, как клуб решил не продлевать контракт с ветераном Дани Алвесом.

В прошедшем сезоне Аспиликуэта провел в АПЛ 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.