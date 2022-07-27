«Лестер» оценил футболиста, которым интересуется «Челси», в 70 миллионов

Руководство «Лестера» готово продать защитника команды Уэсли Фофана, если за него заплатят требуемую сумму отступных.

Согласно сведениям журналистов CBS Sports, «лисы» оценивают игрока в 70 миллионов фунтов. Одним из претендентов на защитника считается лондонский «Челси». При этом конкретных переговоров по трансферу Уэсли пока не было. Действующий контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до середины 2027 года.

21-летний центральный защитник перешел в «Лестер» осенью 2020 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии игрок провел семь матчей, в которых получил две желтые карточки.