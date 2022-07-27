Клубы АПЛ нацелились на игрока «ПСЖ», которого забраковал Галтье

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает таблоид The Sun.

По информации британских журналистов, у французского футболиста есть варианты трудоустройства в английской Премьер-лиге. В трансфере Кюрзава заинтересованы «Лидс» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что защитник был включен в список футболистов, на которых не рассчитывает новый рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье.

В прошлом сезоне Кюрзава принял участие в 19 поединках чемпионата Франции, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.