«Ювентус» и «Боруссия» претендуют на форварда сборной Германии

Немецкий нападающий Тимо Вернер близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, в числе претендентов на 26-летнего игрока фигурируют сразу несколько европейских клубов. Речь идет о туринском «Ювентусе», дортмундской «Боруссии» и «Ньюкасле».

В свою очередь «Челси» готов расстаться с Тимо, если за него заплатят порядка 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард сыграл 37 поединков за «пенсионеров», в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.