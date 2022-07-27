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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард ввёл штрафы в «Астон Вилле»

27 Июля 2022 • 07:24 Комментировать

В сеть просочилась информация о штрафных санкциях к игрокам бирмингемской «Астон Виллы» за различные нарушения.

Как информирует Sun Football, самым серьезным нарушением будет считаться опоздание на общее собрание перед матчем. За этот проступок нарушителю придется выложить из своего кармана одну тысячу фунтов. Опоздание на тренировочное занятие будет наказываться штрафов в 500 фунтов.

Напомним, что главным тренером «Астон Виллы» является экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. В прошлом сезоне бирмингемский коллектив финишировал на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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