Мойес оценил трансфер Скамакки в «Вест Хэм»

Рулевой лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес отреагировал на трансфер итальянского нападающего Джанлуки Скамакки, приобретенного у «Сассуоло» за 36 миллионов евро.

«Мы подыскивали качественное усиление в атакующую линию, поэтому рады, что получилось подписать Джанлуку. Скамакка прекрасно показал себя в Италии, я с нетерпением жду, когда мы начнем работать. Это молодой центрфорвард, который может стать звездой в будущем», - передает слова тренера пресс-служба «молотобойцев».

Скамакка заключил с английским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.