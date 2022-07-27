Роналду выдвинул два требования «Манчестер Юнайтед»

Авторитетный футбольный агент Жорже Мендеш, который занимается трудоустройством португальского бомбардира Криштиану Роналду, провел встречу с руководством «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на страницах COPE.

Как отмечает источник, представитель 37-летней звезды выдвинул требования «красным дьяволам». Мендеш хочет, чтобы манкунианцы пролонгировали контракт с Криштиану, а после этого отдали бы его в аренду на один сезон. Роналду должен перейти в клуб, который примет участие в Лиге чемпионов, подчеркнул агент.

Действующее трудовое соглашение португальца с «Юнайтед» рассчитано до лета 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Атлетико» и «Челси».

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