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Модель рассказала, как провела ночь с Роналду

27 Июля 2022 • 06:18 Комментировать (3)

Телеведущая и модель Элисон Экманн поведала о том, как провела ночь со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду, выступающим ныне за «Манчестер Юнайтед».

«Я организовывала мероприятие, посвященное презентации духов Криштиану. Во время вечеринки мы хорошо пообщались, после чего Роналду позвал меня к себе домой. Я сразу же отказала ему. Но мой друг сказал, что мне нельзя отказываться от такого предложения. В итоге мы покинули мероприятие и отправились к Криштиану домой. Выпили несколько бокалов шампанского. Около трех ночи я захотела уехать домой, и он отравил меня вместе со своим водителем. Криштиану взял мой номер телефона, и мы иногда переписывались, но ничего особенного. Спустя некоторое время все прекратилось», - цитирует девушку Corriere dello Sport.

Добавим, что в данный момент Роналду состоит в отношениях с Джорджиной Родригес.

У Роналду есть три варианта - агент Криштиану готовится к переговорам

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Элисон Экманн
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