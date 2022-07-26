«Челси» отказался от покупки Керера

«ПСЖ» предложил «Челси» защитника Тило Керера, но лондонцы ответили отказом.

Парижский клуб пытается пристроить футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба на следующий сезон. Одним из них является защитник Керер.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ранее работал с Керером. «ПСЖ» решил предложить футболиста «синим», но это предложение не заинтересовало лондонский клуб, сообщает Bild.

Контракт Керера заканчивается летом следующего года, и «ПСЖ» не хочет терять защитника бесплатно.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 27 матчей, в которых забил 2 гола.