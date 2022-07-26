На Пакета появился ещё один покупатель из АПЛ

«Эвертон» готов составить лондонскому «Арсенал» конкуренцию в борьбе за полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.

Результаты предсезонных матчей убедили главного тренера ливерпульского клуба Фрэнка Лэмпарда, что состав нуждается в серьезном усилении, сообщает Calciomercato. «Эвертон» готов поспорить с «Арсеналом» за трансфер Пакета.

Ожидается, «Лион» потребует около 65 миллионов евро. Впрочем, остается маловероятным, что Пакета предпочтет перейти в клуб, который в прошлом сезоне с трудом сохранил прописку в высшем дивизионе Англии.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 35 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.