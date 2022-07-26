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Кросас – Гари Невиллу: «Ты понятия не имеешь, о чём говоришь»

26 Июля 2022 • 22:59 Комментировать

Бывший игрок «Барселоны» Марк Кросас ответил на предложение Гари Невилла подать в суд на каталонский клуб.

Несколько дней назад футбольный эксперт Гари Невилл призвал полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга подать в суд на клуб за то, что руководство команды не желает рассчитываться с футболистам по долгам по заработной плате. При этом Невилл указал, что «Барса» тратит деньги на дорогие трансферы, но не может вернуть игроку то, что он заработал.

«Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Траты «Барселоны» на новых игроков не имеют ничего общего с потолком зарплат», - ответил Невиллу Кросас.

Кросас привел в пример ситуации с Пике, Бускетсом и другими игроками.

«Никто не отказывается платить. «Барса» пытается пересмотреть его контракт так же, как клуб сделал это с Пике, Бускетсом, Тер Штегеном, Жорди Альбой… В то время никто не жаловался», - заявил Кросас.

Так или иначе, но трансферная сага с Френки де Йонгом до сих пор не закончена. На данный момент игрок остается в «Барселоне», а клуб, тем временем, вынужден искать возможность продать ненужных футболистов, чтобы зарегистрировать новичков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гари Невилл Марк Кросас Френки де Йонг
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