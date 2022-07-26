«Челси» подумывает над приобретением Заха

Нападающий «Кристал Пэлас» попал в сферу интересов «Челси».

Контракт игрока сборной Кот-д’Ивуара заканчивается через год, и в это межсезонье он может быть приобретен по сниженной цене.

«Челси» пока не смог выполнить всех трансферных задач на это лето: клуб смог купить только Рахима Стерлинга, но расстался с Ромелу Лукакой и провалил трансферы Рафиньи Диаса и Усмана Дембеле. Как сообщает Media Foot, теперь «Челси» может переключить внимание на Заха, хотя игроком также интересуется «Рома».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 33 матча, забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу.