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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» подумывает над приобретением Заха

26 Июля 2022 • 22:03 Комментировать

Нападающий «Кристал Пэлас» попал в сферу интересов «Челси».

Контракт игрока сборной Кот-д’Ивуара заканчивается через год, и в это межсезонье он может быть приобретен по сниженной цене.

«Челси» пока не смог выполнить всех трансферных задач на это лето: клуб смог купить только Рахима Стерлинга, но расстался с Ромелу Лукакой и провалил трансферы Рафиньи Диаса и Усмана Дембеле. Как сообщает Media Foot, теперь «Челси» может переключить внимание на Заха, хотя игроком также интересуется «Рома».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 33 матча, забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Уилфрид Заха Трансферы футбола - лето 2022
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