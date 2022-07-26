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Милинкович-Савич отказался переходить в «Арсенал» и «Ньюкасл»

26 Июля 2022 • 21:54 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Миликович-Савич не желает переходить в лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл».

Футболист пришел в «Лацио» в 2015 году из бельгийского «Генка». Он быстро зарекомендовал себя в Серии А, а сейчас считается одним из самых стабильных полузащитников в Европе.

«Арсенал» и «Ньюкасл» считались главными претендентами на подписание игрока, но футболиста не устроили предложения обоих клубов, сообщает Corriere dello Sport. Таким образом, фаворитом в данный момент является «Манчестер Юнайтед». Ориентировочная стоимость трансфера составляет 60-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ньюкасл Арсенал Лондон Сергей Милинкович-Савич Трансферы футбола - лето 2022
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