Милинкович-Савич отказался переходить в «Арсенал» и «Ньюкасл»

Полузащитник «Лацио» Сергей Миликович-Савич не желает переходить в лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл».

Футболист пришел в «Лацио» в 2015 году из бельгийского «Генка». Он быстро зарекомендовал себя в Серии А, а сейчас считается одним из самых стабильных полузащитников в Европе.

«Арсенал» и «Ньюкасл» считались главными претендентами на подписание игрока, но футболиста не устроили предложения обоих клубов, сообщает Corriere dello Sport. Таким образом, фаворитом в данный момент является «Манчестер Юнайтед». Ориентировочная стоимость трансфера составляет 60-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.