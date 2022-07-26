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«Милан» не смог договориться с «Брюгге» по де Кетеларе

26 Июля 2022 • 21:19 Комментировать

Будущее полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе продолжает оставаться неясным.

На игрока претендуют два клуба – «Лидс» и «Милан». Де Кетеларе больше склоняется к переезду в Серию А, однако «Лидс» предлагает бельгийскому клубу трансфер на большую сумму.

На днях представители «Милана» встретились с бельгийцами, но достигнуть соглашения так и не удалось: итальянский клуб не смог сравняться с предложением «Лидса».

На данный момент сделка повисла в воздухе. Как сообщает SportItalia, «Милан» попытается найти деньги в ближайшее время, но при этом держит в уме второй вариант, связанный с приобретением Хаким Зиеша из «Челси».

В прошедшем сезоне де Кетеларе провел в чемпионате Бельгии 39 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Лидс Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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