Боуэн попал в сферу интересов «Челси»

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может перейти в «Челси».

После ухода Ромелу Лукаку в «Интер», «Челси» приобрел Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити». Однако в летнее трансферное окно лондонцы могут расстаться с Хакимом Зиешем или Тимо Вернером и сейчас ищут адекватную замену в линию нападения. Одним из кандидатов является Боуэн, сообщают британские журналисты.

Ранее, «Челси» пытался оформить переход Рафиньи Диаса и Усмана Дембеле, но оба игрока предпочли подписать контракт с «Барселоной».

Пока неизвестно, как на интерес «Челси» отреагировал «Вест Хэм».

В прошедшем сезоне Боуэн провел в АПЛ 36 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.