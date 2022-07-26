Резервный голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага готов присоединиться к «Наполи». Футболист недоволен малым количеством игрового времени в лондонском клубе.

Вратарь перешел в «Челси» в 2018 году из «Атлетика» из Бильбао за 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогим голкипером в истории футбола. Тем не менее, он так и не смог стать основным игроком команды.

Ранее футболистом интересовались «Ювентус» и «Лацио», сейчас за его переход готов заплатить «Наполи», сообщает Gazzetta dello Sport. Уточняется, что речь идет об аренде с полной выплаты зарплаты со стороны итальянского клуба.

В прошедшем сезоне голкипер провел в АПЛ 4 матча, в которых пропустил 2 гола.