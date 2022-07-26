«Челси» интересуется защитником «Лестера»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана попал в сферу интересов «Челси».

После неудачи с трансфером Жюля Кунде и неопределенностью в переходе Преснела Кимпембе, лондонский клуб обратил внимание на Фофана, сообщает источник в Англии. Уточняется, что «Лестер» этим летом будет вынужден продать нескольких ключевых игроков, однако наставник «лисиц» Брендан Роджерс считает 21-летнего Фофана ключевым игроком команды. Недавно клуб продлил контракт с футболистом до 2027 года.

Указывается также, что цена на защитника может достигать 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Фофана провел в АПЛ 7 матчей, не отметившись результативными действиями.