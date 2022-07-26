«Тотенхэм» готовит новое предложение по Дзаньоло

«Тоттенхэм» собирается активизировать усилия по приобретению полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Ранее, в это летнее межсезонье, «шпоры» уже пытались договориться с римлянами, но получили отказ. Как сообщает Quotidiano Nazionale, лондонский клуб готовит новое предложение.

Несколько дней назад была информация, что в Дзаньоло заинтересован «Ювентус», однако прогресса по этой сделке достичь пока не удалось.

«Рома», после приобретения Паоло Дибалы, не собирается удерживать итальянского полузащитника, но будет рассматривать только предложения с адекватной ценой.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.