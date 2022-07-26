«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Ремзи

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи покидает туринский клуб свободным агентом.

Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что Ремзи не полетел вместе с командой в США для прохождения предсезонных сборов.

31-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2019 года, перебравшись из лондонского «Арсенала». С января по июль этого года Ремзи находился в аренде в «Глазго Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что сразу несколько английских клубов заинтересованы в приглашении полузащитника, среди них «Эвертон», «Бёрнли», «Кардифф» и команды из МЛС.