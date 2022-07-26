​Эриксен: «До инцидента с остановкой сердца на Евро не планировал возвращаться в Англию»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о том, как неожиданно порой складывается футбольная судьба.

«Если посмотреть на мою карьеру, то до инцидента на Евро [Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца на матче сборной Дании] я вообще не планировал возвращаться в Англию. Я поиграл в «Тоттенхэме» и хотел попробовать что-то новое. По этой причине я решил отправиться в Италию. Но теперь я в «Манчестер Юнайтед» - это определённо то, чего я не мог ожидать», - сказал Эриксен в интервью пресс-службе своего клуба.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Кристиан Эриксен играл за «Брентфорд».