Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эриксен: «До инцидента с остановкой сердца на Евро не планировал возвращаться в Англию»

26 Июля 2022 • 19:25 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о том, как неожиданно порой складывается футбольная судьба.

«Если посмотреть на мою карьеру, то до инцидента на Евро [Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца на матче сборной Дании] я вообще не планировал возвращаться в Англию. Я поиграл в «Тоттенхэме» и хотел попробовать что-то новое. По этой причине я решил отправиться в Италию. Но теперь я в «Манчестер Юнайтед» - это определённо то, чего я не мог ожидать», - сказал Эриксен в интервью пресс-службе своего клуба.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Кристиан Эриксен играл за «Брентфорд».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
20:30 · Англия. Премьер-лига
Аррисабалага готов присоединиться к «Наполи»
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется защитником «Лестера»
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Тотенхэм» готовит новое предложение по Дзаньоло
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Ремзи
19:25 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен: «До инцидента с остановкой сердца на Евро не планировал возвращаться в Англию»
19:17 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен – о «Манчестер Юнайтед»: «Приятно ощущать себя частью великого клуба» 1
18:48 · Англия. Премьер-лига
Эриксен сообщил, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
18:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать Роналду, несмотря на незаинтересованность Тухеля в португальце 2
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов предложить контракт Ремзи
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает общаться с «ПСЖ» по трансферу Кимпембе
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Капитан «Лестера» Шмейхель согласился на трансфер в клуб из Франции
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Кейн открыт к переговорам с «Тоттенхэмом»
17:15 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему де Йонга не привлекает переход в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:39 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг готов уйти из «Барселоны» только ради «Челси»
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Фергюсон приехал на базу «Манчестер Юнайтед» не из-за Роналду
Все новости
Рекомендуем