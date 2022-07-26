​Эриксен – о «Манчестер Юнайтед»: «Приятно ощущать себя частью великого клуба»

Летний новичок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался по поводу клуба.

«Я приехал сюда не только из-за эмблемы «Манчестер Юнайтед» - я приехал сюда играть. Я хочу играть в футбол и могу себя представить частью состава команды.

Это очень большой клуб Европы, если не самый большой. Если вы произнесёте название «Манчестер Юнайтед», его узнают в любом месте. У этого клуба большая история. Мне приятно ощущать себя частью чего-то великого», - сказал Эриксен в интервью пресс-службе «красных дьяволов».

Первый матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведёт 7 августа – против «Брайтона».